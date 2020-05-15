Erzincan Milletvekillerinden 2020 yatırım faaliyetleri açıklaması

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca Erzincan’da hayata geçen 2020 yatırım faaliyetleri hakkında yazılı bir basın açıklaması yaparak müjdeler verdiler.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır yaptıkları açıklamada; “Erzincan’ımız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma) Programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğümüzün yatırımları ile Erzincan’a yatırım devam ediyor.

5. Çağrı döneminden yatırımı tamamlanan tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlarımızdan, 1 Yumurta Üretim işletmesi, 1 Broiler (et tavuğu) işletmesi, 1 Kırsal Otel, 1 Kırsal Restoranın yatırım tutarlar olan 6 Milyon 900 Bin TL için yatırımcılarımıza 4 Milyon TL hibe kısa zamanda ödenecek.

6. Çağrı Döneminde sözleşmeye bağlanan çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımlarımızdan 1 Kırsal Otel, 4 Sera (her biri 10 dekar), 2 Güneş Enerji Sistemi, 4 Arıcılık, 1 Tıbbi Aromatik Bitkiler, yatırımı olmak üzere 12 IPARD projesinin yatırım tutarı 9 Milyon 600 Bin TL olup, bu projeler yatırımına başlamıştır. Bu yatırımlara bu yıl içerisinde toplam 6 Milyon 200 Bin TL hibe ödemesi yapılacaktır.

8. Çağrı Döneminde kabul edilen Tarımsal Ürünlerin işlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik yatırım tutarı 12 Milyon 675 Milyon TL olan 5 projenin incelenmesi İl Koordinatörlüğümüzde devam etmektedir. Yakın zamanda sözleşmeye bağlanacaktır.

Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğümüz 9. Çağrı ilanına çıktı. İşletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi iş geliştirme yatırımlarında %50 ile %70 oranında hibe desteğimiz devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımıza ilan ediyoruz. Erzincan için daha fazla Proje, Daha fazla Yatırım, Daha fazla Üretim, Daha fazla istihdam için yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılarımızı Erzincan İl Koordinatörlüğüne davet ediyoruz.

Bu vesile ile başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, Erzincan Valimiz Ali Arslantaş’a, AK Parti Erzincan İl Teşkilatımıza ve İl Başkanımız Mehmet Cavit Şireci’ye, Erzincan İl Koordinatörümüz Metin Bektaş’a teşekkürlerimizi iletirken baş tacı çiftçilerimizi ayakta alkışlıyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiye’m diyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak en büyük temennimiz. Erzincanlı hemşerilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz” ifadelerini kullandılar.