Erzincan kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:36
Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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