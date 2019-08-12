Erzincan kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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