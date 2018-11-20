0553 313 94 23

Erzincan jeotermal kaynak sahası ihalesi

Üzümlü ilçesinde bulunan bir jeotermal kaynak, doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsat sahası 3 yıllığına ihaleye çıkarıldı.

20 Kasım 2018 Salı 10:03
Erzincan jeotermal kaynak sahası ihalesi

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 4 bin 999 hektarlık alana sahip doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gaz işletme ruhsatı için açık artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 112 bin 785 lira ve geçici teminatı ise 3 bin 383 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 5 Aralık Çarşamba günü Erzincan İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler, gerekli belgeleri ihale gün ve saatine kadar teslim edebilecek.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:03
  1. Erzincan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    1. Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
    2. Türkiye sayesinde kalp gözleri açıldı
    3. Vodafone’dan “Bütçe Dostu” kampanya
    4. Dünyada gözü olmayan FETÖ’cü bir derviş!
    5. Bayburt'ta kuruldu! Tam 2 bin 250 eve..
    6. Sahabe ve evliyalar kitabı hazırlanacak
    7. CHP'den dikkat çeken hamle!
    8. Trump'ın kızı kuralları çiğnedi!..
    9. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    10. Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    11. Dünya işbirliğini kıskandı! Türk akımı..
    12. Belçika'da polise bıçaklı saldırı:..
    13. Nakil korkusunu yendi, sağlığına kavuştu
    14. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 535..
    15. MHP Karaman belediye başkan adayı..
    16. PKK Irak'ta halka ateş açtı! Yaralılar..
    17. Şişli'de hırsızlık operasyonu
    18. Adalet Bakanı Gül: "Darbe suçundan 289..
    19. Diş hekimi adayları beyaz önlük giydi
    20. FETÖ'nün Peru sorumlusunun cezası..
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!