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Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38
Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava genellikle az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 10, Kars’ta 12, Erzurum’da 13, Ağrı’da 16, Iğdır’da 17, Tunceli’de 18 ve Erzincan’da 19 derece ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır’da 36, Ağrı’da 34, Erzurum ve Erzincan’da 33, Tunceli’de 32, Kars’ta 31 ve Ardahan’da 30 derece olması bekleniyor.


Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum/ Tekman (Hacı Ömer Köyü) 7,0 bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Ağrı/Patnos’ta 30,7 derece oldu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:38
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