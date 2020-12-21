Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çiçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiçek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Çiçek, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karelerine oy verdi.

Fotoğrafların büyük emeklerle çekildiğini ifade eden Çiçek, "Bu yıl da çok güzel fotoğraflarla karşılaştık. Biz de bunların içerisinde tercih yapmakta zorlandık. Kendi tercihimizi yapmak için eleye eleye bir yere getirerek oyumuzu kullandık. Tabi bu diğer fotoğrafların çok güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çok ciddi emeklerle ortaya konmuş bir albüm var. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile de Anadolu Ajansının 100 yılını kutlar nice başarılara ulaşmalarını temenni ediyorum." dedi.