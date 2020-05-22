ERÜ Rektörü Çalış’ın Ramazan Bayramı mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını tebrik eden Rektör Çalış, mesajında şunları kaydetti:

“On bir ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakarak bayrama erişebilmenin mutluluğunu tüm İslam Âlemi olarak yaşamaktayız. Dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle ayrı sofralarda iftar açmamıza rağmen, manevi atmosferi yüksek olan bir ramazan ayını daha geride bırakmaktayız. Yaşanan bu zor süreçlere rağmen birlik ve beraberliğimizin azalmadığı, bu mübarek günlerde eskisi gibi bir araya gelip kucaklaşamayacağımız bir bayram geçirsek dahi, Ramazan Bayramına erişebilmenin sevincini hep birlikte ve gönül gönüle yaşayacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile başta milletimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimiz ile tüm öğrencilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.”