Ertuğrul'dan içki yazısı! Sevindiği şeye bakın

İçki içmeyi övünülecek bir şey gibi anlatan Ertuğrul Özkök, köşe yazısında ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Özkök'ün yazısı:

Ertuğrul Özkök: Son 3 yılda "içki içiyorum" diyenlerin sayısı ne oldu?

Çoğumuzun kafasında şu soru var.

“Yirmi yıllık AKP döneminde Türkiye daha mı muhafazakarlaştı?”

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Mesela Türkler eskisine göre daha az mı içiyor?

Camiye gidenlerin sayısı arttı mı?

Oruç tutan, namaz kılan, başını örten sayısında nasıl bir değişiklik oldu?

Bu sorulardan birinin cevabını geçen Cuma akşamı İstanbul Kuruçeşme Divan’da aldım.

Bu şaşırtıcı gelişmeyi birazdan sizinle paylaşacağım.

Gastronomi işletmecilerinin 100'üncü yıl balosunda öğrendim

Açık adı ile “Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği” olan TÜRYİD, kuruluşunun 20’nci ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılı dolayısıyla bir balo düzenledi.

Konuşmaların biraz uzun ve ödül verme işleminin biraz karışık olması dışında çok güzel bir gece oldu.

Türkiye’nin önde gelen bir çok restoran işletmecisi geceye katılmıştı.

İki küresel içki devinin Türkiye başkanları ile sohbet

Tabii katılımcılar arasında Türkiye alkollü içki sektörünün önde gelen yöneticileri de vardı.



Dünyanın 1 numaralı içki grubu Diageo’nun Türkiye Başkanı Levent Kömür oradaydı.

Yani Tekel rakısının, Kayra şaraplarının ve Johnny Walker viskilerinin Türkiye patronu…

Dünyanın iki numaralı içki grubu Pernod-Ricard’ın Türkiye ve bölge başkanı Selçuk Tümay oradaydı.

O da Türkiye viski pazarının yüzde 25’i olan Chivas viskilerinin patronu.

Türkiye’nin en büyük şarap üreticisi Kavaklıdere Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman da davetteydi.

Geceyi anlatmaya onların köşesinden başlayacağım.

Çünkü içki sektöründe ve Türk halkının alkollü içki tüketiminde çok ilginç gelişmeler var.

Açıkça "içki içiyorum" diyenlerin oranı 3 yılda yüzde 30'u geçti

Öyle anlaşılıyor ki, pandemi insanların içki alışkanlıklarını değiştirmiş.

Pandemi öncesinde, yani 2020 yılında, Türkiye’de yapılan araştırmada “İçki içiyorum” diyenlerin oranı yüzde 18-20 civarındaymış.

Bu oran pandemi sırasında yüzde 30’a çıkmış.

Dünyada da böyle olmuş.

Ancak dünyada pandemi sonrasında içki tüketiminde yeniden düşüş olurken, Türkiye’de artmaya devam ediyormuş.

Anlayacağınız Anadolu’daki mahalle baskısı, satış ve reklama getirilen çok sıkı yasaklamalar, kamusal davet ve yemeklerde alkollü içki servis edilmemesi pek etki yapmamış.

Artık okumuş ve geliri iyi kesimde her iki kişiden biri içki içiyor

Bir başka ilginç rakam da şu; “İçki içiyorum” diyen ABC1 grubunda yükseliş daha da fazla.

Pandemi öncesinde bu grubun yüzde 26’i içiyorum derken, pandemi sırası ve sonrasında yüzde 40’a çıkmış.

Bu konuda, kamuda çalıştığı veya çekindiği için içtiğini söylemeye cesaret edemeyenleri de dikkate alırsanız şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz:

Artık lise üstü eğitimli, geliri iyi kesimlerden her iki kişiden biri alkollü içki içiyor.

Muhafazakârlık etkisi geçiyor mu: İçmeye mi başladık, konuşmaya mı?

Bu da AKP iktidarında toplumun daha muhafazakarlaştığı tezinin pek doğru olmadığını gösteriyor.

İkincisi ise insanların artık bu konuda daha korkusuzca rahat davranmaya başladığını da anlatıyor bu tablo bize.

İçki içenlerimiz artıyor ama alkolik olmuyoruz

Tabii ki alkol iyi bir şey değil.

Endişelenenlere iyi haberim var.

Türkiye’de “İçiyorum” diyen insanların sayısı yükseliyor ama kişi başına içtiğimiz miktar hiç de öyle yüksek değil.

Bugün Türkiye’de kişi başına alkol tüketimi 1.5-2 litre arasında.

Bu rakam dünyada 6 litre, Avrupa Birliği ülkelerinde 9 litre…

Yani Türkiye’de alkolizm tehlikesi yok.

Pandemi öncesi gerileyen rakı yeniden yükselişte

Türk halkı milli içkimiz rakıyı terk ediyor diye üzülenlere de iyi haberim var.

2017-2020 arasında Türkiye’de içki tüketimi yüzde 1 büyürken; pandemide yüzde 10 büyümüş.

En radikal değişme “Milli içkimiz” denilen rakıda olmuş.

Pandemi öncesinde büyümesi eksi 8’e inen, yani epey azalan rakı, pandemide yüzde 13 büyümüş.

Kötü haber: Pandemide büyümesi azalan içki şarap

Pandeminin banko kaybedeni şarap oldu.

Şarap sektörü pandemi öncesi yüzde 13 büyürken; bu rakam, pandemi sırasında ve sonrasında yüzde 2’ye düşmüş.

Bira ise kendisini düzeltmiş.

Pandemi öncesinde bira sektörü eksi 1 küçülürken; pandemi sırasında yüzde 7 büyümüş.

Pandeminin iki büyük kazananı cin ve viski

Hiç kuşkusuz pandemi sırasında en büyük atılımı yüksek alkollü içkiler yaptı.

Cin pazarı, pandemi öncesi yüzde 20 büyürken; pandemide bu büyüme yüzde 38’e ulaşmış.

Viski pazarı ise yüzde 17 büyümeden yüzde 31 büyümeye yükselmiş.

Votkanın büyümesi de yüzde 4’den yüzde 14’e yükselmiş.

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Rakıcı mıyız, biracı mıyız, viskici mi yoksa şarapçı mı?

Türklere sorarsanız; kendilerini “Rakıcı bir millet” olarak tanıtırlar.

Durum hiç de öyle değil.

Alkollü içkiye harcadığımız para itibariyle,

(*) YÜZDE 52’imiz biracıyız.

(*) YÜZDE 17’imiz Rakıcı

(*) YÜZDE 9.5’umuz Viskici

(*) YÜZDE 8.5’umuz Şarapçı

(*) YÜZDE 6.5’umuz votkacı

Gecenin sorusu: Pahalı şarabın sorumlusu muhafazakâr iktidar mı?

O gece içki sektörü yöneticilerinden beni çok şaşırtan bir şeyi öğrendim.

Şarap severlerin en büyük şikayeti Türkiye’de şarap fiyatlarının anormal yüksek olması.

Bugüne kadar ben dahil çoğumuz bunu şöyle açıklardık:

“Erdoğan’ın İslamcı damarı onu içki düşmanı yapıyor ve özellikle şaraba çok ağır vergiler konuyor.”

Ancak turizmciler gecesinde konuştuğum içki sektöründen önde gelen bazı insanlar, “Bu biraz önyargılı düşünce” dedi.

Bir şişe şarabın üzerinde sadece 25 TL vergi varmış.

İyi de öyleyse biz restoranlarda niye 1500-2000 TL’den ucuz şarap içemiyoruz?

Yoksa gerçek sorumlusu restoran sahipleri ve üreticiler mi?

Yemek için masalara geçmeseydik bunu salondaki bütün restoran sahiplerine tek tek soracaktım.

Tabi ki bundan böyle gittiğim her yerde soracağım bu soruyu…

En büyük içki müdürü 45 yıl önce ne içiyormuş?

Yemek öncesi dolaşırken çok ilginç bir gruba takılıyorum.

Dünyanın en büyük içki şirketi Diageo’nun Türkiye’deki Genel Müdürü Levent Kömür ile Türkiye’nin en başarılı meşrubat şirketlerinden Uludağ’ın iki patronu Levent ve Ömer Kızıl’la sohbet ediyor.