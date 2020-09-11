Ertuğrul Gazi'yi anma etkinlikleri başlıyor

Her yıl eylülün ikinci haftasında düzenlenen etkinlikler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapılacak ve yarın sona erecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Demiryürek, “Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi, Söğüt’e yerleştikten sonra hem Bizans boylarıyla mücadelesini sürdürmüş hem de diplomasiyi kullanmak suretiyle Rum tekfurlarıyla yakınlaşmaya çalışmıştır. Kışları Söğüt’te, yazları Domaniç yaylalarında bulunan Ertuğrul Gazi, bu süreçte mücadelesine uç beylerini de dahil etmiştir. Kayı aşireti zaman içinde daha da büyümüştür” dedi.