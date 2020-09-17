Ertuğrul Fırkateyni şehitlerine hüzünlü anma
Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya’ya gönderilen ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan 527 mürettebat, Beşiktaş’ta düzenlenen törenle anıldı.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ile Japonya’nın İstanbul Başkonlos Vekili Tsuyoshi İdata ve askeri yetkililer katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yarbay Gökhan Atmaca törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin hatıralarının iki ülkede de yaşatıldığını ve ülkeler arası dostluğun bir nişanesi olduğunu söyledi.