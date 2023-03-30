Ertuğrul Doğan ilk bileti kesti! Trabzonspor'da şok ayrılık...

Yusuf Yazıcı'nın sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim olması beklenirken Trabzonspor'da flaş bir veda gerçekleşti. Ertuğrul Doğan sonrası kadroda radikal değişikliklere hazırlanan Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'dan önce başarılı savunmacı takımdan ayrıldı.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-Mavililerde ilk ayrılığın Yusuf Yazıcı ile yaşanması beklenirken, sürpriz bir vedaya imza atıldı. Transferine 3,2 milyon euro ödenen başarılı futbolcu, Yusuf Yazıcı'dan önce şehri terk ediyor.

Trabzonspor'da ikinci dönemini geçiren Yusuf Yazıcı tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Sezon sonunda Lille'e dönmesi kesinleşen Yusuf Yazıcı'nın 2023-24 öncesi takımdaki ilk ayrılık olması bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı sonrası teknik direktör de dahil takımı büyük oranda yenilemeye hazırlanan yönetim, flaş bir satış gerçekleştirdi. Bordo-Mavililerin transferine 3,2 milyon euro ödediği Vitor Hugo, Sabah'ın haberine göre Bahia ile el sıkıştı.

ŞEHRİ TERK EDİYOR

Deneyimli stoperin eşyalarını topladığı ve şehri terk etmek üzere olduğu belirtildi. 31 yaşındaki savunmacının Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 3 gollük katkı verdi.