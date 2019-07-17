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Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu

TRT 1'nin final yapan reyting rekortmeni dizisi Diriliş'in Ertuğrul'da Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
Ertuğrul Bey'in yeni dizisi belli oldu

Türk dizi tarihinde önemli bir yeri olan ve izlenme rekorları kıran yapımların başında gelen Diriliş Ertuğrul unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti. Dizide Osmalı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Bey'i canlandıran başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizi sayesinde kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir proje teklifini kabul etmeyen Düzyatan, dizinin final yapmasıyla birlikte yeni teklifleri değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı. Başarılı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak. Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.

Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak.

 

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • mahmutmahmut1 sa önce
    manyak kendine yazık eder

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