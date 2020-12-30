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Tarih Ertuğrul Bey'in vasiyeti nedir?
Tarih

Ertuğrul Bey'in vasiyeti nedir?

Ertuğrul Gâzî, Allâh dostlarına ihtimam husûsunda oğlu Osman Gâzî’ye ve O’nun şahsında bütün haleflerinin ruhlarına vasiyeti olmuştur. Ertuğrul Bey'in vasiyeti nedir?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:57:00 -
Ertuğrul Bey'in vasiyeti nedir?

1071 yılında Türklerin girdiği Anadolu topraklarına, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak isterken Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, temellerini attığı devletle dünyanın kaderini değiştiren isim olmuştu… İşte Ertuğrul Bey'in vasiyeti...

Ertuğrul Bey'in vasiyeti

Bak oğul!
Beni kır; Şeyh Edebalı'yı kırma
O bizim boyumuzun ışığıdır
Terazisi dirhem şaşmaz.
Bana karşı gel; ona karşı gelme!
Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim.
Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur.
Baksa da görmez olur.
Sözümüz Edebalı için değil,
Senceğiz içindir.
Bu dediklerimi vasiyetim say...

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