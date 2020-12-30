Ertuğrul Bey'in vasiyeti nedir?

1071 yılında Türklerin girdiği Anadolu topraklarına, Haçlılar ve Moğollar da ortak olmak isterken Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Mezopotamya yeni sahibini arıyordu. İşte bu yangın yerinde ortaya çıkan Ertuğrul Gazi, temellerini attığı devletle dünyanın kaderini değiştiren isim olmuştu… İşte Ertuğrul Bey'in vasiyeti...

Ertuğrul Bey'in vasiyeti

Bak oğul!

Beni kır; Şeyh Edebalı'yı kırma

O bizim boyumuzun ışığıdır

Terazisi dirhem şaşmaz.

Bana karşı gel; ona karşı gelme!

Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim.

Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz olur.

Baksa da görmez olur.

Sözümüz Edebalı için değil,

Senceğiz içindir.

Bu dediklerimi vasiyetim say...