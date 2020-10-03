Ertem Şener'in yerine, Onur Yıldız Beyaz Futbol'u sunacak

Beyaz TV'den geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklayan Ertem Şener'in yerine gelecek isim belli oldu. Ertem Şener'in yerine yine kanalın spor servisinde çalışan Onur Yıldız'ın geleceği öğrenildi.

Onur Yıldız 'Beyaz Futbol'u sunacak

Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine 'Beyaz Futbol' programını sunacağı öğrenildi. Yeni görevini sosyal medya hesabından duyuran Yıldız, "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" şeklinde paylaşım yaptı.

Ertem Şener istifa etmişti

Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den istifa ettiğini açıklamıştı. Uzun süredir Beyaz TV'de spor müdürlüğü yapan ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunucusu Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullanmıştı.