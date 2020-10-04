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Medya Ertem Şener ile ilgili kötü haberi verdi
Medya

Ertem Şener ile ilgili kötü haberi verdi

Beyaz Tv’den ayrıldığını duyuran Ertem Şener’in istifa nedeninin Sinan Engin paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 10:10:00 -
Ertem Şener ile ilgili kötü haberi verdi

Beyaz Tv’den ayrıldığını duyuran Ertem Şener’in neden istifa ettiğini spor yorumcusu Sinan Engin açıkladı.

Uzun yıllar Beyaz Tv’de ekranlara gelen Derin Futbol programını sunan Ertem Şener’in istifa gerekçesi belli oldı.

Ertem Şener, Beyaz Tv’den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şener yaptığı açıklamada, ‘Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv’den kendi isteğimle ayrılıyorum. Derin Futbol’a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum’ dedi.

Sağlık soırunları var

Sinan Engin, dün ekranlara gelen Beyaz Futbol programında, Ertem Şener’in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol’dan ayrıldığını açıkladı.

Ertem Şener’in yerine programı Onur Yıldız sunacak.

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