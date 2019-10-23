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Ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid derbisinin 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
Ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu

İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan dolayı ertelenen Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu.

Lig Komitesi, El Clasico olarak adlandırılan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

26 Ekim'de oynanacaktı

La Liga kurumu, 18 Aralık'a karşı çıkıp, maçın 7 Aralık Cumartesi günü oynanmasını istemişti.

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi hakkında mahkumiyet kararı vermesinin ardından ayrılıkçı gruplar Barselona merkezli gösteriler başlatırken, şimdiye kadar 600'den fazla kişi çıkan olaylarda yaralanmıştı.

İspanya hükümeti de güvenlik gerekçesiyle 26 Ekim'deki El Clasico maçının ertelenmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
  1. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF)
  2. Lig Komitesi
  3. Katalonya
  4. Barcelona-Real Madrid maçı
  5. El Clasico
  6. İspanya 1. Futbol Ligi

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