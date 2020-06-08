Ertan Özyiğit'ten Çin yorumu: ABD bunu yaparsa bölünür
Çin ve ABD arasında kısa bir analiz yapan araştırmacı yazar Ertan Özyiğit "ABD, Çin'le güç paylaşımına giderse ABD bölünür." dedi.
Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit bir süre önce takipçileriyle paylaştığı Çin'e ne olur? sorusunun cevabını aylar sonra verdi.
Özyiğit cevap olarak, "Amerikan Üst aklı Çin'le hiç bir zaman güç paylaşımı yapmaz. Yapılan tüm teşvik ve anlaşmalar ABD için geçicidir... Çin le güç paylaşımına giderse ABD bölünür. Rusya Çin ile karşı karşıya kalır..." cevabını verdi.