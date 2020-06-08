Ertan Özyiğit'ten Çin yorumu: ABD bunu yaparsa bölünür

Araştırmacı yazar Ertan Özyiğit bir süre önce takipçileriyle paylaştığı Çin'e ne olur? sorusunun cevabını aylar sonra verdi.

Özyiğit cevap olarak, "Amerikan Üst aklı Çin'le hiç bir zaman güç paylaşımı yapmaz. Yapılan tüm teşvik ve anlaşmalar ABD için geçicidir... Çin le güç paylaşımına giderse ABD bölünür. Rusya Çin ile karşı karşıya kalır..." cevabını verdi.