Ersun Yanallı Fenerbahçe kupada yıkıldı! 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşılaşan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup oldu.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Ümraniyespor'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü 82. dakikada Yasir Subaşı attı. Fenerbahçe, ilk yarıda Slimani ve Dirar ile iki gol buldu ancak birisi faul, diğeri ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonların VAR kontrolleri yapıldı ve kararlar değişmedi. Ümraniyespor'da ise 90+7'de Emircan'ın attığı gol VAR kontrolüyle iptal edildi. Fenerbahçe'de Eljif Elmas 47. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gördü. Bu turun rövanş maçı 24 Ocak'ta Ülker Stadı'nda oynanacak

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