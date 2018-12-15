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Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu

Süper Lig'de zor dönemler geçiren Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
Ersun Yanal'ın yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi başlıyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Deneyimli teknik adam 2. kez Fenerbahçe'nin başında görev yapacak. Ersun Yanal'ın yardımcıları da belli oldu.

Yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasının ardından Yanal'ın yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyordu. Ersun Yanal'ın kendi ekibiyle birlikte göreve başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak, Niyazi Eniseler, Recep Karatepe yapacak. Bu ekibe 1 antrenörün daha katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 1,95'lik ortalama

Ersun Yanal, kariyeri boyunca maç başına en fazla puan ortalamasını Fenerbahçe'nin başında yakalamıştı. Bu ortalama 1,95 olmuştu. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında hiçbir yenilgi almadı. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe 14 galibiyet 3 beraberlik almıştı. Fenerbahçe, en son Ersun Yanal'ın çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

(Futbol Arena)

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:06
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Karatepe
  4. Kadıköy
  5. Süper Lig

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