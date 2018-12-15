Ersun Yanal'dan ilk mesaj!

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Açıklama sonrası sosyal medya yıkılırken Ersun Yanal taraftara ilk mesajını sosyal medyadan verdi.

Yanal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'HERŞEY' görüyorsa, bu AŞK'tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!" ifadelerine yer verdi.