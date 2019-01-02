0553 313 94 23

Ersun Yanal'dan futbolculara motivasyon konuşması

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç, taraftarı ve camiasıdır"

02 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
Ersun Yanal'dan futbolculara motivasyon konuşması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın sahip olduğu en büyük gücün taraftarı ve camiası olduğunu söyledi.

Ersun Yanal, Antalya kampı öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli futbolculara bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Yanal, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç, taraftarı ve camiasıdır. Bize aslında her alanda 1-0 önde başlamamıza nedendir. Çünkü bu büyük bir güçtür. Bu çok az camiada olur. Önce bunu bilerek hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, bu süreçte maçlarını 35 bin 801 seyirci ortalamasıyla oynadığını futbolcularına hatırlatan Yanal, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan yaklaşık yüzde yirmi daha fazla seyirci gelmiştir, takıma sahip çıkmıştır, takımını desteklemiştir. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir ama bazen de herkes çok iyi olmasına rağmen kötü gidebilir. Ama bunu çevirmek ve bunu yapmak bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir gerekçe ve sağlam bir karaktere ihtiyaç var."

Öte yandan Ersun Yanal, Twitter hesabından "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız!" paylaşımında bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan hükümeti: "Muhalefetin talebi darbe çağrısıdır"
    1. Sudan hükümeti: "Muhalefetin talebi..
    2. Suudi Arabistan'daki tutuklu kadın..
    3. GÜNCELLEME - Cenazeden dönenleri..
    4. Yürekleri ağza getiren olay! Hamama..
    5. Kartal 'o maddeyle' yıldız oyuncuyu..
    6. 3 ilde okullar tatil edildi! İşte o..
    7. Bursaspor, sezonun ikinci yarısının..
    8. ABD sınırında ölü sayısı açıklandı!..
    9. Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan..
    10. Trump'tan Suriye açıklaması
    11. Maduro, muhalefete çağrı yaptı
    12. GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu
    13. Ajax, Magallan'ı transfer etti
    14. Bursa'da 'Lütfen' uygulaması!
    15. ABD'yi 11 Eylül ile tehdit ettiler!
    16. Turgut Özal Üniversitesinde eğitime..
    17. 2018'de ABD-Meksika sınırında 376..
    18. Asya ülkesinde karar verildi! Alkol..
    19. Trump, 'Kim Jong-un'dan harika bir..
    20. Dünyanın önemli uyuşturucu baronesi..
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar