Ersun Yanal'dan futbolculara motivasyon konuşması





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımın sahip olduğu en büyük gücün taraftarı ve camiası olduğunu söyledi.

Ersun Yanal, Antalya kampı öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı-lacivertli futbolculara bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Yanal, sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, "Şu anda bu takımın sahip olduğu en büyük güç, taraftarı ve camiasıdır. Bize aslında her alanda 1-0 önde başlamamıza nedendir. Çünkü bu büyük bir güçtür. Bu çok az camiada olur. Önce bunu bilerek hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, bu süreçte maçlarını 35 bin 801 seyirci ortalamasıyla oynadığını futbolcularına hatırlatan Yanal, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan yaklaşık yüzde yirmi daha fazla seyirci gelmiştir, takıma sahip çıkmıştır, takımını desteklemiştir. Bazen hayatta her şey çok iyi gidebilir ama bazen de herkes çok iyi olmasına rağmen kötü gidebilir. Ama bunu çevirmek ve bunu yapmak bizim elimizde. Bunu yapmak için de sağlam bir gerekçe ve sağlam bir karaktere ihtiyaç var."



Öte yandan Ersun Yanal, Twitter hesabından "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız!" paylaşımında bulundu.