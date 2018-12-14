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Ersun Yanal, Ülker Stadı'na ayak bastı

Süper Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Ersun Yanal, Comolli ile birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.

14 Aralık 2018 Cuma 17:05
Ersun Yanal, Ülker Stadı'na ayak bastı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumu'nu gezdi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 17:05
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
  4. Ali Koç

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