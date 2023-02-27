Ersun Yanal Süper Lige geri dönüyor! Takımı her an açıklanabilir...

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından istifa etti. Bu istifanın ardından Alanyaspor kulübü Ersun Yanal ile görüşmek için tecrübeli çalıştırıcıyı Alanya'ya davet etti.

Alanyaspor'da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Francesco Farioli, görevinden ayrıldı. Galatasaray maçının ardından oyuncularıyla vedalaştığı öğrenilen İtalyan teknik adamın durumuyla ilgili olarak ise turuncu yeşilli kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

32 yaşındaki Francesco Farioli'nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan toplayarak 11'inci sırada yer aldı.

Süper Lig'de son 4 maçtan galibiyet alamayan Francesco Farioli ile yollar kesin olarak ayrıldı. Bu olay sonrası şehre gelen Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına varan Alanyaspor yönetimi, resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Başarılı spor adamı Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerine Denizli'de 1990 yılında başladı. Ailesi ile birlikte Denizli şehrinde ikamet ettiği sırada teknik direktörlüğü de başlayan Ersun Yanal Denizlispor'u çalıştırmasının ardından 1997- 1998 yılları arasında Yeni Salihlispor teknik direktörlüğünü yaptı. Ersun Yanal 1998- 2000 yılları arasında tekrar Denizlispor'u çalıştırdı. 2000- 2002 yılları arasında MKE Ankaragücü Sporu çalıştıran Ersun Yanal 2002- 2004 yılları arasında Gençlerbirliği futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

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Ersun Yanal 2004- 2005 sezonunda Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptı. 2005- 2007 Yılları arasında Manisaspor'u çalıştıran Ersun Yanal sonrasında sırasıyla Trabzonspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı.