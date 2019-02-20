0553 313 94 23

Ersun Yanal: “Slimani yerine Ayew’i kullanacağım”

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Rusya’da Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal forvet tercihini Slimani yerine Ayew’den yana kullanacağını açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 21:06
Ersun Yanal: “Slimani yerine Ayew’i kullanacağım”

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Rusya’da Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal forvet tercihini Slimani yerine Ayew’den yana kullanacağını açıkladı.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Zenit ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, ilk önce İstanbul’da oynanan müsabakayı değerlendirerek, “İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor. Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu” dedi. Rakipleri hakkında da konuşan, Yanal, “Zenit uzun süredir özel maç dahi yapmıyor. Bu bir avantaj ama diğer yandan güçlü oyuncuları var. İki takımın da gücü belli. Bizim İstanbul’da oynadığımız oyun bir referans. Burada da aynı oyunu tekrarlamamak için bir neden yok” diye konuştu.



"Slimani’nin yerine Ayew ileride oynayacak"


Fenerbahçe’nin Zenit karşısında çıkacağı kadro ile ilgili açıklamalarda da bulunan Yanal, “Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik. Şener uzun zamandır oynamasa da kariyeri ortada bir oyuncu. Bu maçları oynayabilecek oyuncularımız var. Ayew’i yarın ileri uçta kullanmayı düşünüyoruz. Slimani’yi Zenit maçında kullanmayacağım. Tereddütlerimiz var. Rakip bize önlem almak durumunda çünkü hızlı hücum edebilen bir takımız” ifadelerini kulandı.



"Turu geçmek istiyoruz"


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turu geçmek istediklerini vurgulayarak, “Hem bizim hem Zenit’in güçlü yönleri var. İki takım da güçlü yönlerine birbirine kabul ettirmeye çalışacak. Eşleşmenin birinci devresini 1-0 önde tamamladık. Bu avantajı korumak ve rakibin güçlü yönlerini engelleyip kendi güçlü yönlerimizi kabul ettirmek istiyoruz. Rakibimizin hücum yönlerini iyi çalıştık. Bu ataklarına da hem hücum hem savunma anlamında karşılık vermek yarınki en önemli planımız. Turu geçmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



Skrtel: "Zenit ile ilgili güzel anılarım var"


Fenerbahçe’nin stoperi Martin Skrtel ise yaptığı açıklamada Zenit’te oynadığı günlerden bahsederek, “Zenit karşısında bizi nelerin beklediğini gayet iyi biliyoruz. Çok iyi hazırlandığımıza inanıyorum. Buraya geri dönmek çok güzel. 3.5 yıl burada oynadım ve aklımda sadece güzel anılar var. Fenerbahçe’deki geleceğimin şu an bir önemi yok. Yarın Zenit maçımız var ve tamamen bu maça konsantre olmuş durumdayız. Ondan sonra neler olacağını zaman gösterecek. Daha önce yeni statla ilgili şeyler duymuştum. Gördükten sonra olumlu anlamda şaşırdım. Ben buradayken eski statta oynuyorduk. Oranın şartları çok farklıydı. Sadece soğuk ve kar vardı orada. Şubat ayında burada kapalı şartlarda bu maçı oynayacak olmak güzel. Yarın yapmamız gereken şey basit; ilk maçın ilk yarısında yaptığımızın aynısını yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için çalışacağız" dedi.



Fenerbahçe son antrenmanını yaptı


Ersun Yanal ve Skrtel’in basın toplantısından sonra teknik heyet ve futbolcular son antrenmanı gerçekleştirmek için Gazprom Arena’ya geçti. İlk yarım saati basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertli ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışmayı gerçekleştirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 21:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya polisinden örnek davranış
    1. Kütahya polisinden örnek davranış
    2. Uçuruma düşen keçiyi AFAD kurtardı
    3. Fatih Terim: "Oyunun kilidini bizim ne..
    4. Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı..
    5. Çanakkale’de 5.0 büyüklüğünde deprem
    6. Bakan Akar, Yüksekova’da esnaf..
    7. Çanakkale’deki deprem Tekirdağ ve..
    8. Hatay Büyükşehir Belediyespor,..
    9. Rejim saldırısı kameralara yansıdı
    10. Kaynağı belirsiz kokudan etkilenen 10..
    11. Çanakkale'de deprem
    12. BAE, Katar'a yönelik mal sevkiyatı..
    13. AFAD, 21.23'te merkez üssü..
    14. Marmara depremi için tarih verdi:..
    15. Askeri eğitim sırasında kaza: 5 asker..
    16. Voleybol: Efeler Ligi
    17. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.0..
    18. Trump'ın eski avukatı Cohen'in..
    19. Çanakkale'de deprem oldu son dakika
    20. Marmara Bölgesi'nde deprem
    21. Mansur Yavaş'a taksicilerden şok!..
    22. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen..
    23. "Herhangi bir ittifak içinde değiliz"
    24. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan "Suriyeli..
    25. Antalya DOB'tan "Anadolu Nefesli..
    26. İstanbul’da yolcu motoru sis nedeniyle..
    27. MHP adayı Sarı: “Amasya’ya yeni bir..
    28. Çanakkale'de 5.3'lük deprem!..
    29. Yolcu motoru karaya oturdu
    30. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı