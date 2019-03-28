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Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Maxime Gonalons atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi Roma'da olan Maxime Gonalons'a kanca attı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:12
Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Maxime Gonalons atağı

7 yıl Lyon’da oynadıktan sonra Monchi’nin Roma’ya transfer ettiği Maxime Gonalons için Fenerbahçe’ye devreye girdi.

Kiralık olarak geliyor!

2017’de Lyon’dan Roma’ya 5 milyon euro’ya transfer edilen, fakat Serie A devinde fazla forma şansı bulamadığı için Sevilla’ya kiralanan Maxime Gonalons Fenerbahçe’nin gündemine gelirken, tecrübeli futbolcu hakkında Ersun Yanal’ın olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. Sevilla’da bu sezon sadece 8 maçta görev alan 30 yaşındaki Fransız orta saha direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isterken, oyuncunun Fenerbahçe’nin olası resmi teklifine son derece sıcak bakacağı belirtildi.

Comolli devreye girdi

Sezon sonunda Sevilla’dan Roma’ya geri dönecek olan Gonalons’un işini vatandaşı Comolli’nin bitireceği öğrenilirken, tecrübeli Sportif Direktörün önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile bir araya geleceği ifade edildi.

Jailson ve Mehmet Topal’ı gözden çıkaran Fenerbahçe’nin orta saha problemini Gonalons ile sonlandıracağı düşünülüyor. Kariyerinde 367 maçta forma giyen Maxime Gonalons 5 kez de Fransa Milli Takımı’na seçildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:12
  1. Fenerbahçe
  2. Maxime Gonalons
  3. Roma
  4. Sevilla
  5. Fransa
  6. İtalya

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