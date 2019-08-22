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Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Gustavo bombası

Fenerbahçe teknik patronu Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren sarı laciverli ekib tecrübeli oyuncu Luiz Gustavo'ya kanca attı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den Gustavo bombası

Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle rafa kaldırdığı Luiz Gustavo'yu yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, mevcut adaylar içerisinde takıma seviye atlatacak tek ismin Luiz Gustavo olduğunu söyledi. Yanal, "Oynadığı takımlar ve yaptıkları ortada. Kadroya katılırsa bize seviye atlatır" şeklinde rapor verince yönetim ikinci bir harekât başlattı.

Kısa sürede görüşme gerçekleşecek

Yönetim, Brezilyalı ön liberonun kulübünü ikna etmek için güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu kez Marsilya'ya 7 milyon Euro önereceği, transferi ne olursa olsun bitirmek için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Gustavo için 2-3 gün içerisinde yeniden masaya oturulacak. Bonservis için anlaşma zemini aranacak.

1987 doğumlu Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla Fransa Ligi'nde 30 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk iki maçında da 90 dakika forma giydi. Asıl bölgesi 6 numara olan Gustavo, dönem dönem stoper olarak da görev yaptı. Hem kalitesi hem çok yönlülüğü Ersun Yanal ve ekibinin bu transferde ısrarcı olmasının ana nedeni.

Fenerbahçe'de transferi gerçekleşmesi halinde stoper bölgesinde de görev verilmesi beklenen Luiz Gustavo kariyerinde 45 maça bu pozisyonda başladı. Deneyimli oyuncu 344 karşılaşmada ön libero, 20 maçta da sol bek olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:57
  1. Fenerbahçe
  2. Luiz Gustavo
  3. Ersun Yanal
  4. Marsilya

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