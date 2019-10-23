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Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den devre arasında 3 transfer bombası birden

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Rapid Wien'de oynayan Melih İbrahimoğlu ve sol bek oynayan Ukraynalı Mykolenko için harekete geçti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den devre arasında 3 transfer bombası birden

Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

Mesut Özil Bombası!

Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil için yeni iddialar ortaya atılıyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gideceği yönünde haberler yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli'nin de yıldız oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelere devam ettiği belirtilirken, ocak ayında imzaların atılacağı ifade ediliyor. İngiliz ekibiyle bu sezon ligde yalnızca 71 dakika şans bulan Mesut'un 6 ay kiralık olarak Fenerbahçe forması giyeceği kaydediliyor. Emery'nin, sistemine uymadığı gerekçesiyle sezon başından bu yana forma vermediği Mesut'u gelecek dönemlerde de kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'den gitmeyeceğini söyleyen Mesut'un ise İspanyol hocanın bu tavrından sonra ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Arsenal'de yıllık 18 milyon euro kazanan Mesut'u kiralanması durumunda ise Fenerbahçe'nin kasasından para çıkmayacağı ve bu oyuncunun maaşını İngiliz kulübünün ödemeye devam edeceği vurgulandı

Sürpriz sol bek adayı!

Sezon başında Roma'nın yıldızı Aleksandar Kolarov için uzun süre temas halinde olan Fenerbahçe, görüşmelerden olumlu sonuç alamamıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın da sakatlığı nedeniyle ilk 7 haftada sol bekte büyük sıkıntı yaşayan sarı- lacivertliler, ocak ayı öncesi harekete geçti. Yönetim, daha önce de gündeme gelen Vitalii Mykolenko'nun transferi için düğmeye bastı. 20 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun birçok maçını izleyen Fenerbahçeli gözlemcilerin teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu rapor verdiği öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Dinama Kiev'in alt yapısından yetişen Mykolenko, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

Comolli'nin istediği genç yıldız

İhtiyacı olan bölgelere takviye yapacak olan Fenerbahçe, genç yıldızların da peşine düştü. Sarı-lacivertliler, Rapid Wien'de oynayan Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. 19 yaşındaki orta saha için sportif direktör Comolli'nin ısrarcı davrandığı öğrenildi. Comolli'nin; Melih'in Eljif gibi kulübe kazanç sağlayabileceğini yönetime rapor ettiği de belirtildi.

Mutlak şampiyonluk parolası ile çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte eksik bölgeler için rapor hazırlayan Ersun Yanal, yönetimden transfer istedi. Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetim ocak ayında 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:09
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ersun Yanal
  4. Mesut Özil
  5. Arsenal
  6. Melih İbrahimoğlu
  7. Mykolenko
  8. Vitalii Mykolenko

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