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Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı

Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Ersun Yanal, ilk antrenmanına çıktı.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:44
Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştiren ve FB TV'de bir bölümü canlı yayımlanan antrenmanla sarı-lacivertliler,  Süper Lig'de 17 Aralık Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına da başladı.

Fenerbahçe'de 4 yılı aşkın bir süre sonra tekrar göreve gelen Ersun Yanal, antrenmandan önce futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.

Ersun Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak, Niyazi Eniseler ve Recep Karatepe de antrenmanda yer aldı.

Ayew ve Valbuena döndü

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Andre Ayew ve Mathieu Valbuena, antrenmanda yer aldı.

Ayew yaklaşık 3, Valbuena da 2 haftadır sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışıyordu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:44
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Erzurum
  4. Karatepe
  5. Can Bartu
  6. Andre Ayew
  7. Mathieu Valbuena

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