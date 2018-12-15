Ersun Yanal için imza töreni düzenlenecek
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için 18 Aralık Salı günü imza töreni yapılacak15 Aralık 2018 Cumartesi 19:04
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Ersun Yanal için 18 Aralık Salı günü imza töreni düzenlenecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ersun Yanal için Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde salı günü saat 14.00'te imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
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