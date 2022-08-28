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Spor Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Spor

Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2013/14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan ve sarı - lacivertli taraftarların gönlünde yer edinen teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı - beyazlı ekipten geçtiğimiz sezonun ortasında ayrılan Yanal, herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün taraftarları, deneyimli çalıştırıcı için kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 19:56:00 -
Ersun Yanal, geri dönüyor! İşte yeni takımı...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2013/14 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan ve sarı - lacivertli taraftarların gönlünde yer edinen teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı - beyazlı ekipten geçtiğimiz sezonun ortasında ayrılan Yanal, herhangi bir kulüple anlaşmaya varmamıştı. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü'nün taraftarları, deneyimli çalıştırıcı için kampanya başlattı. 

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direrktör Mustafa Dalcı'nın görevden ayrılması sonrasında hoca arayışlarına başlayan sarı - lacivertli ekipte gündeme birçok isim geldi.

Fenerbahçe'nin başında geçirdiği 2013/14 sezonunda şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Fraport TAV Antalyaspor'u çalıştırmış ve oradan da geçtiğimiz sezonun ortasında ayrılmıştı. Ekim 2021'den beri boşta olan ve herhangi bir kulüple anlaşmayan tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili sıcak bir gelişme gündeme geldi.

Antalyaspor'u 2020/21 sezonunda Türkiye Kupası finaline taşıyan Yanal için Ankaragücü iddiaları taraftarlar arasında konuşulmaya başlandı. Ankaragücü taraftarları, Dalcı'nın istifasının ardında eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ı tekrar göreve çağırdı.

ERSUN YANAL, TT OLDU

Çok sayıda tweet atan sarı - lacivertli futbolseverler, Ersun Yanal'ı TT listesine soktu.

Ankaragücü'nü 2001-2002 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal o dönem Süper Lig'de ilk 3 hafta itibarıyla en çok gol atan takım olmuştu. O sezon Ankaragücü 34 maçta 15 galibiyet 8 beraberlik 11 mağlubiyet almıştı.

 

 

 

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