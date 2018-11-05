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"Ersun Yanal Fenerbahçe'de" iddialarına yalanlama!

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal iddialarını resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:23
"Ersun Yanal Fenerbahçe'de" iddialarına yalanlama!

Bazı yayın organlarında Fenerbahçe'nin, sarı-lacivertli taraftarların da çok istediği Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp bu haberler üzerine, resmi internet sitesinden Ersun Yanal hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ersun Yanal'dan da yalanlama

TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın, "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:23
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Milliyet

YORUM YAZ

  • mehmedmehmed30 dk önce
    ne alaka, fenerbahce yonetimi daha yeni aciklama yapti yok iyle bisey diye!
  • Ünal erisÜnal eris52 dk önce
    Fenerbahçe yapacağı hatayı yine yaptı, hep yönetimin hataları, iyi olacak bir takımı tamamen bozup kaybettiler yetmedi sonuçsuz bir maceraya daha girdiler. Ersun yanal in Avrupa deneyimi bile yok, Aykut geri getirmek zor geliyor galiba, hataların sonucunu yine takım çekecek, bir sürü gereksiz macera. Bu takımı bozmasalar seneye yine Avrupa'ya daha güçlü çıkacaktı Fenerbahçe, şimdi seneye başka takımla sıfırdan başlar yine.
Bugünkü Akit

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