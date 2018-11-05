"Ersun Yanal Fenerbahçe'de" iddialarına yalanlama!

Bazı yayın organlarında Fenerbahçe'nin, sarı-lacivertli taraftarların da çok istediği Ersun Yanal ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp bu haberler üzerine, resmi internet sitesinden Ersun Yanal hakkında açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

İşte o açıklama:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik direktörlük görevi için Ersun Yanal ile görüşmeye başladığı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ersun Yanal'dan da yalanlama

TRT Spor'a da konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal'ın, "Hiçbir şekilde Fenerbahçe'den bana teklif gelmedi. Herhangi bir yöneticiyle de görüşmem olmadı. Haberler asılsızdır." ifadelerini kullandı.