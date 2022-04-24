Ersoy Dede'den dikkat çeken çıkış! Kılıçdaroğlu o bardağı unuttu mu mesaj mı verdi?

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Ramazan ayının başlangıcından bu yana iftardan iftara koşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 Nisan'da makam odasında verdiği pozda, masadaki yarım kalan çayı gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'da kendisini ziyarete gelen çocukları ağırladı.

Küçük bir kız çocuğu ile poz veren Kılıçdaroğlu'nun masasındaki yarım kalmış çay bardağı dikkatlerden kaçmadı.

'Belki bir ihmal ya da unutkanlık değildir'

TRT Ana Haber Spikeri Ersoy Dede, Ramazan ayında iftar sofralarında görünen Kılıçdaroğlu'nun, oruç saatinde masada yarım kalmış çay bardağını değerlendirdi.

Bu pozun bilinçli verilmiş olabileceğini belirten Dede, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları söyledi:

Belki de o çay bardağı yanlışlıkla girmemiştir kareye. Belki bir ihmal ya da unutkanlık değildir. Bilhassa görülsün istenmiştir belki.. Eskiden bazı siyasetçiler yapardı. Artık yapmıyorlar diye biliyordum ben...