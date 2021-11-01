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Dünya Ersin Tatar'dan kritik görüşme
Dünya

Ersin Tatar'dan kritik görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Büyükelçisi Judith Gail Garber ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:25:00 -
Ersin Tatar'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Garber'in daveti üzerine, kendisiyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte, eylülde BM Genel Sekreteri ile New York'ta yapılan görüşmeler ve bunun devamındaki gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklarda göre, görüşmede, Genel Sekreter'in Kıbrıs meselesi için atamayı planladığı "kişisel temsilci" konusu ve güncel gelişmeler de gündeme geldi.

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