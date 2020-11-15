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Dünya Ersin Tatar'dan 'Kapalı Maraş' çağrısı
Dünya

Ersin Tatar'dan 'Kapalı Maraş' çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 20:05:00 -
Ersin Tatar'dan 'Kapalı Maraş' çağrısı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 46 sene sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ta açıklamalar yaptı.

Kapalı Maraş'ın 46 yıldır kapalı olduğunu ve KKTC'yi geliştirme çabaları içinde açılmaya hazır hale geldiğini belirten Tatar, "Maraş'ın büyük bölümü zaten açık ama açılmayan ve 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Çünkü 46 yıldır güney komşularımızla her türlü anlaşma çerçevesinde, güven artırıcı önlemler bağlamındaki öneriler karşı tarafça reddedilmiştir." diye konuştu.

Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maraş'ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık."

Atılan adımın bölgenin kalkınması, gelişmesi ve insanlığa kazandırılması için atıldığını kaydeden Tatar, "Gerçekten çok mutluyuz çünkü burası 46 yıldır bir hayalet şehir. Mağusa'nın hemen dibinde. Gelişen ve büyüyen Mağusa'ya yakışan biçimde geliştirmek kalkındırmak ve insanlığa kazandırmak bize yakışandı, doğru adımdı. Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." dedi.

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