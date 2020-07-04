Erşat Salihi, kötü haberi açıkladı
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, yeni tip koronavirüs salgınının Irak'ın Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini bildirdi.
Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Irak'ın Kerkük kentinde etkisini giderek artırdığını ve kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini bildirdi.
Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret etti.
Kerkük'te Kovid-19'un etkisini giderek artırdığını belirten Salihi, bu yüzden kentteki sağlık sisteminin çöküşe doğru gittiğini belirtti.
Salihi, hastane ve sağlık merkezlerinin yetersiz kalmasından dolayı kentte ortalama günlük 5-10 arası hastanın öldüğünü kaydetti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını da yürüten Salihi, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarına oksijen tüpü bile temin edilmediğini bildirdi.
Salihi, terör örgütü DAEŞ ve iç savaşlar yüzünden sağlık altyapısının olumsuz etkilendiğini hatırlattı.
Kentteki yerel hükümet ve Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz masalarının başarısız olduğunu ifade eden Salihi, Kerkük'te toplu ölüm faciaları yaşanmasından endişe duyduklarını aktardı.