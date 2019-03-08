Ersan’lı Milwaukee, evinde Indiana’yı mağlup etti

NBA’de Milwaukee Bucks, evinde karşı karşıya geldiği Indiana Pacers’ı 117-98 yendi. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da karşılaştığı Indiana Pacers’ı 117-98’lik skorla mağlup etti ve ligdeki 49. galibiyetini elde etti. Bucks’ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 12 dakika süre aldığı müsabakada 9 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile oynadı. Takımda ayrıca Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 12 ribaund ve Khris Middleton 27 sayı, 4 asistle maçı tamamladı. Bu sezon 24. mağlubiyetini alan Pacers’ta ise Myles Turner’in 22 sayı, 17 ribaundluk performansı yetmedi.

Gecenin diğer maçında ise Oklahoma City Thunder, Moda Center’da oynadığı Portland Trail Blazers’ı uzatmalarda 129-121’lik skorla yendi. Oklahoma’da Russell Westbrook 37 sayı, 8 ribaund ve Paul George 32 sayı, 14 ribaund ile takımına katkı verdi. Portland’da ise Damian Lillard’ın 51 sayı, 9 asist ve 5 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.