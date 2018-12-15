Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı yendi
NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti- Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı15 Aralık 2018 Cumartesi 09:45
İSTANBUL (AA) - ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan Ersan İlyasova 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.
Jordan Clarkson'ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers'ta, 26 dakika süre alan Cedi Osman 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
- Celtics seriyi 8 maça çıkardı
Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.
Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.
Kevin Huerter'ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.
- Warriors deplasmanda kazandı
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 130-125 yendi.
Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2'lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.
Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130
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