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Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı yendi

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti- Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:45
Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı yendi

İSTANBUL (AA) - ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan Ersan İlyasova 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.

Jordan Clarkson'ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers'ta, 26 dakika süre alan Cedi Osman 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.


- Celtics seriyi 8 maça çıkardı


Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.

Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.

Kevin Huerter'ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.


- Warriors deplasmanda kazandı


Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 130-125 yendi.

Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2'lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.

Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.


- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 09:45
  1. Boston Celtics
  2. Cedi Osman
  3. Ersan İlyasova
  4. Golden State Warriors
  5. NBA
  6. Sacramento Kings

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