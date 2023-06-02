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Gündem Ersan Şen'in CHP sözleri gündeme oturdu
Gündem

Ersan Şen'in CHP sözleri gündeme oturdu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 10:13:00 - 2023-06-02 10:14:39

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen katıldığı bir yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile mutabakat imzalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Şen, "İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüş ikili arasında mutabakat imzalanmıştı.

 

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de görüşmede imzalanan mutabakat üzerinden Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı mutabakatın ilk iki maddesini oluşturan, "Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı, içeriği korunacak; 1924 Anayasası'nda kurulan milli, üniter, laik devletten asla taviz verilmeyecek, bu değerlere bağlı kalınacak." şartlarını hatırlatan Şen, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bu maddeler için kurulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun partiyi küçük konuma düşürdüğünü ifade eden Ersan Şen, CHP liderinin söz konusu mutabakatı, "Ben zaten bu partiyim." diyerek elinin tersiyle itmesi gerektiğini söyledi.
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Şen sözlerine "İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya" diyerek devam etti.

Odatv.com

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Yorumlar

Bozkurt

Bu zavallılar tıpkı ayna gibiler birbirlerinin aynısı, sanki her şeyi bilen adam, senin önerin olan İngiliz Yunan sevici belediye başkanın çok mu çözüm olacaktı güzel ülkeme hiç heveslenmeyin emperyalist işbirlikçiler artık hiç kazanamayacak .

bırakmaz koltuğu

alısmıslar koltuğa oy atanlarda demiyorki ya yeter yenildin git gitme diyenlerde kendi grubu el kaldır suna at el kaldır buna at aynı kürt secmenler chplilerde aynı
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