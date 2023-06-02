Ersan Şen'in CHP sözleri gündeme oturdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu öncesi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüş ikili arasında mutabakat imzalanmıştı.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen de görüşmede imzalanan mutabakat üzerinden Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın imzaladığı mutabakatın ilk iki maddesini oluşturan, "Anayasamızın ilk dört maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı, içeriği korunacak; 1924 Anayasası'nda kurulan milli, üniter, laik devletten asla taviz verilmeyecek, bu değerlere bağlı kalınacak." şartlarını hatırlatan Şen, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bu maddeler için kurulduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun partiyi küçük konuma düşürdüğünü ifade eden Ersan Şen, CHP liderinin söz konusu mutabakatı, "Ben zaten bu partiyim." diyerek elinin tersiyle itmesi gerektiğini söyledi.

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Şen sözlerine "İnsan utanır o mutabakatı imzalamaya" diyerek devam etti.

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