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Medya Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak
Medya

Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Yeniakit Publisher
2023-07-29 13:20:00 - 2023-07-29 13:44:40
Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, medyada yaşanan Kılıçdaroğlucu-İmamoğlucu kavgasına değindi.

 

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, medyada yaşanan Kılıçdaroğlucu-İmamoğlucu kavgasına değindi. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren ender isimlerden biri olan Ersan Şen’e gönderme yapan Altınok, “Son Kılıçdarcı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Medyada eğilim İmamoğlu'ndan yana... Sağdan sola herkes Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.

Bir Cumhuriyet direniyor.

Bir de Son Mohikan misali Ersan Şen.”
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