Ersan Şen’e çok büyük şok! Neye uğradığını şaşıracak
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, medyada yaşanan Kılıçdaroğlucu-İmamoğlucu kavgasına değindi.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, medyada yaşanan Kılıçdaroğlucu-İmamoğlucu kavgasına değindi. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren ender isimlerden biri olan Ersan Şen’e gönderme yapan Altınok, “Son Kılıçdarcı” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:
“Medyada eğilim İmamoğlu'ndan yana... Sağdan sola herkes Kılıçdaroğlu'na yükleniyor.
Bir Cumhuriyet direniyor.
Bir de Son Mohikan misali Ersan Şen.”
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