Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı
Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü TV ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesini hazmedemeyen İsmail Saymaz ve Serap Belovacıklı ile tartıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyen Ersan Şen, moderatör Belovacıklı ve İsmail Saymaz’ı eleştirdi.
Şen, "Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş. Bitmiş. ‘YPG terör örgütünü ben bilmem” ne demek ya? Oraya 15 dk. veriyorsun, bana gelince kesiyorsun. Kapatın gitsin o zaman programı." diyerek sert bir tepki ortaya koydu.
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