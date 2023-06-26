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Gündem Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!
Gündem

Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 23:57:00 -
Ersan Şen'den Merdan Yanardağ tepkisi: CHP daha çok seçim kaybedecek!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a tepki gösteren Ersan Şen, "Bu bakış açısı nedeniyle CHP seçim kaybetti. Eğer bu sözler söylenmişse kaybedilecek çok seçimler var demektir." dedi.

Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı bir programda bebek katili Öcalan'a methiyeler dizmişti. Öcalan'a bir tecrit uygulandığını ve bunun da hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, 'filozof' ilan ettiği terörist başının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlattı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Yanardağ, sözlerini inkar ederek kendisine yönelik 'montaj ve kumpas' yapıldığını öne sürdü.

Ceza Hukukçusu Ersan Şen, katıldığı bir canlı yayında, Yanardağ'ın sözlerini değerlendirdi.

"Bunun gibiler yüzünden CHP daha çok seçim kaybedecek"

Söylenenlerin basın ve ifade hürriyeti kapsamında olmadığını özellikle vurgulayan Şen, "Bu bakış açısı nedeniyle CHP seçim kaybetti. Eğer bu sözler söylenmişse kaybedilecek çok seçimler var demektir." diye konuştu. Teröristbaşının salıverilmesinin kanunlarca imkansız olduğunun da altını çizen Şen, "Gün yüzünü görebilmesi mümkün değildir. Bir hüküm yoktur yasaklanmıştır konu nettir." dedi.
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"Kabul etmemek mümkün değil"

Kesinleşmiş bir durum olmadığından ve Yanardağ'ın kendisini savunduğu ifadelerden dolayı olaya temkinli yaklaştığını söyleyen Şen, "Kimseyi itham edemem, şahıs söylemediğini ifade etmiş. Bunun montaj, dublaj ya da taklit olduğunu ortaya koymuşsa iddia edenin bunu ispat etmesi lazım. Eğer o konuşmaları yaptıysa, ifade hürriyetinin basın hürriyetinin kapsamında kaldığını kabul etmek mümkün değil." diye konuştu.

"Öcalan gün yüzünü göremez"

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'a gönderme yaparak, "Birazdan söyleyeceklerim için saldırır bana" diyen Şen, "Bu bakış açısı nedeniyle CHP seçim kaybetti. Eğer bu sözler söylenmişse kaybedilecek çok seçimler var demektir. Ümit ederim söylememiştir, talihsizlik. Bir Türk vatandaşının o sözleri söylememesi lazım. Hiç yakışıklı sözler değil, kabul edilemez. Tecrit üzerinden açıklama yaparsınız. Avukatları vardır, gerekli yerlere başvuru yapar. Türkiye Cumhuriyeti, en ağır suçları işleyen bu şahsın 25 yılını dolduracağı 15 Şubat 2024 tarihinde gün yüzünü görebilmesi, 15 Şubat 2036 tarihinde de güny üzünü görebilmesi mümkün değildir. Bir hüküm yoktur yasaklanmıştır konu nettir." diyerek sözlerini noktaladı.

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