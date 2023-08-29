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Gündem Ersan Şen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi
Gündem

Ersan Şen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 08:29:00 -

Canlı yayında yaptığı çıkışlarla tanınan hukukçu Ersan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" dedi.

Muhalefette seçim yenilgisi sonrası başlayan kaos bitmek bilmiyor.

Parti içi hesaplaşmalarını yapan muhalefet partileri, şimdi de seçimin kaybedilmesine neden arıyor..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 gün önce Afyonkarahisar'da partisinin düzenlediği programa katıldı.

Açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.

 
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Akşener'in açıklamaları sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan henüz yanıt gelmezken, yaşanan gelişmeler tartışılıyor..

 

Sözcü TV'de yayınlanan Sokağın Sözü programında Hukukçu Ersan Şen, yine Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Seçim sonrası defalarca istifa çağrıları yaptığı Kılıçdaroğlu'na yeniden seslenen Şen, "Çık da suçlu kim açıkla" dedi.

"Allah aşkına istifa et, bir git, partiyi rahat bırak"

 

Şen, şu ifadeleri kullandı:

Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!

"Sonra çıkacaksın karşımıza biz esasında müthiş oy patlaması yaptık. Yap a ha!"

Hadi yüzde 60'ı geçtik, hani yüzde 55 alacaktın. Bu nasıl bir yanılma payı yüzde 7'lik. 7 puan fark mı olur ya! Ondan sonra çıkacaksın karşımıza biz esasında müthiş bir oy patlaması yaptık. Yaptın a ha! Git de bir korumasız çarşı pazar dolaş da bak bakalım ne olacak.

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Yorumlar

Mehmedim

Ersan Şen tv.de konuşurken bazen mantıklı şeyler de söylüyor, ama aşırı gergin ve ağzından köpük saçarak öfkeli hali onun söylediği bütün müspet sözleri yok ediyor. Şanslı da. Az kalsın seçimde Sayın Erdoğan' la yarışacaktı (Meral ablası öne sürmüştü) ama yarıda kaldı. Biraz sakin takıl hoca..

OMUT

Bu tam bir mason gibi ve kemalist Sosyalist faşist karışık bir şey. Eyer er isen Ersen şey mi şen misin nesin sen . Başta en büyük yanılan sensin SÖREKLİ ak parti bu seçimi kesssin kayıb edecek diyen sensin ,eyer iyi bir Ersen kalk ak parti den sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dan özür dilerim değerli. Ama nereee o yüüüzzz otanmaz işte, birde er sen er deyilsen
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