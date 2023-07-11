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Gündem Ersan Şen isyan etti: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de
Gündem

Ersan Şen isyan etti: Dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de

Yeniakit Publisher
2023-07-11 01:31:00 -

Muhalif tarzıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında ana muhalefet partisini yerden yere vurdu. Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12. defa mağlup olan Kılıçdaroğlu'na ise özel bir parantez açarak tepkisini ortaya koydu.

CHP'ye verdiği destekle bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında ana muhalefet partisini sert sözlerle eleştirdi.

Şen, "İddia ediyorum dünyanın en başarısız muhalefeti Türkiye'de" yorumunda bulunan Ersan Şen, "Yazıklar olsun! TBMM'de 400 vekil kaybettiler ya! Sağ muhafazakar kesim halkın oyuna ihtiyaç duymadan anayasa değiştirebilir. Haydi birisi yapamazlar desin karşıma çıksın da boyunun ölçüsünü alayım. Muhalefet engellesin de göreyim bakayım" sözlerini sarf etti.

CHP liderinin 2017'deki referandum hezimeti sonrası koltuğunu kaybetmemek için giriştiği yürüyüş eylemine atıf yapan ve bu defa Ankara'dan İstanbul'a değil de İstanbul'dan Ankara'ya yürüyebileceğini ifade eden Şen, "Atı alan Üsküdar'ı geçmiş" sözlerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nu Tİ'ye aldı: Kendisini seçim kazandı sanıyor

CHP'nin seçim hezimetini kabul etmemesini de ti'ye alan Şen, "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üstün başarı elde etmiş. Dedim ki görevi yarı yarıya paylaşacaklar eş başkanlık gibi. Sonradan bir öğrendim ki, muhalefet seçim kaybetmiş. Kılıçdaroğlu kendisini seçim kazandı zannediyor, o kadar dünyanın dışında." ifadelerini kullandı.

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