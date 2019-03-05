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Ersan İlyasova'nın "double-double"ı galibiyete yetmedi

- Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ve Ersan İlyasova'nın skorer oyununa rağmen Batı Konferansı sonuncusu Phoenix Suns'a kaybetti- Batı Konferansı'ndaki derbi mücadelesinde Los Angeles Clippers, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 113-105 mağlup etti

05 Mart 2019 Salı 10:13
Ersan İlyasova'nın "double-double"ı galibiyete yetmedi


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 114-105 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Phoenix Suns, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 114-105 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine imza attı.

Suns'ta Kelly Oubre 27 sayı ve 13 ribauntla, Deandre Ayton 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Devin Booker ise 22 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste ikinci, sezonun ise 16. mağlubiyetini alan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 21 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.


- Derbinin galibi Clippers


Batı Konferansı'ndaki Los Angeles derbisinde ise Clippers, konuk olduğu Lakers'ı 113-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.

Bu sezon 37. kez kazanarak play-off'a kalma yolunda avantaj yakalayan Clippers'ta Danilo Gallinari 23 sayı ve 6 ribaunt, Lou Williams 21 sayı, Montrezl Harrell ise 14 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 34. mağlubiyetini alan Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Rajon Rondo da 24 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.


- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 127-88

Miami Heat-Atlanta Hawks: 114-113

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 104-103

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-105

Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 112-115

Sacramento Kings-New York Knicks: 115-108

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 105-113


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:13
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Ersan İlyasova
  3. Milwaukee Bucks
  4. Phoenix Suns

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