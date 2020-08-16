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Gündem

Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, Türkiye ile Yunanistan'ın olası savaş pozisyonuna geçmesi halinde kaybedenin Atina olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 16:47:00 -
Erol Mütercimler'den savaş açıklaması: Türkiye ile Yunanistan baş başa bırakılırsa...

Tartışmalı tahminlerde bulunan Erol Mütercimler, Yunanistan’ın Türkiye’ye yönelik provokasyonlarını gündemine aldı.

Kişisel Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler, olası savaşta Yunanistan’ın kaybedeceğini söyledi.

Mütercimler yaptığı açıklamada, “Yunanistan, Türkiye'ye karşı askeri güç gösterisi içerisine giriyor. Ama Türkiye karşısında zayıflar. Türkiye, NATO'nun en kalabalık ikinci ordusudur. Türkiye Ordusu üzerine yapılan bütün alçaklıklara rağmen güçlü bir ordudur. Savaş etkinliği açısından da güçlüdür. Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkmaz. Yunanistan süreci tırmandırıyor. Buna tek başına karar vermiyorlar. Arkasında ABD, Rusya, Fransa ve son olarak İsrail var. İki devlet baş başa bırakılırsa Türkiye böyle bir savaşı kazanır. Çatışma zemini savaşa götürülmeden diplomasi masasına götürülmelidir” dedi.

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