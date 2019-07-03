0553 313 94 23

Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve Saymaz’ın Ergenekon çelişkisi!

Radikal’deyken Ergenekonculara karşı çıkan İsmail Saymaz, Akşam Genel Yayın Yönetmeni’yken neredeyse her gün Ergenekonculara çakan İsmail Küçükkaya, bugün Kemalist geçinmeye ve Ergenekon’un FETÖ kumpası olduğunu savunmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda FETÖ iddialarıyla gündeme gelen Erol Mütercimler’se, şimdi Kemalistlerle bir olup AK Parti’ye saldırmayı adet edindi!..

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve Saymaz’ın Ergenekon çelişkisi!

 yeniakit.com.tr  İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm Ergenekon sanıklarına beraat verdi. Kararın ardından Türk medyasında eşi benzeri görülmemiş geri vitesler yaşandı. Daha önce Ergenekonculara karşı tavırlarıyla ön plana çıkan İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya gibi isimler, birden Ergenekon’un FETÖ kumpası olduğunu savunmaya başladı. Özellikle Erol Mütercimler gibi geçmiş yıllarda FETÖ’ye yakın olduğu iddia edilen birisi, bugün Kemalist geçinerek AK Parti’ye saldırmaya ve iç savaş çığırtkanlığı yer arıyor.

İsmail Saymaz’ın ‘radikal’ Ergenekon karşıtlığı

FETÖ’nün sulandırması ve üzerinde tahakküm kurması sebebiyle, 90’lı ve 2000’li yılların darbecilerinin hepsinin aklanmasıyla sonuçlanan Ergenekon davasına dün destek veren İsmail Saymaz, bugünlerde Kemalist kesimin safında yer almaya başladı. Saymaz, “Savcılık, ‘Ergenekon adlı bir örgütün varlığına dair delil olmadığı’ yönünde görüş bildirdi. Bir kez daha vurgulamak isterim: Ergenekon, bir örgüt değildir. Devleti ele geçirebilmek için 'Ergenekon' adlı yargılamayı icat eden asıl örgütün sudaki suretidir. O örgüt, FETÖ'dür.” benzeri açıklamalarıyla Ergenekon karşıtı oldu. Halbuki yıllar önce Radikal’de muhabir olan Saymaz, Ergenekon davasına destek veren haberler yapıyordu.

Küçükkaya her gün Ergenekon’a çaktı!

İsmail Küçükkaya ise, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu yıllarda neredeyse her gün Ergenekoncuları manşete taşıyarak davaya destek veriyordu.

Küçükkaya da bugünlerde Kemalistlerin mahallesinde ekmek yediği için saf değiştirdi. Küçükkaya, sosyal medya hesabından Ergenekoncuların ‘aklanması’yla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.

 

“FETÖ’ye çalışırken” Kemalist oldu!

Ergenekon davasında yargılanan isimlerden birisi olan Erol Mütercimler’se, geçmişte FETÖ için çalıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Nedim Şener, Mütercimler’in FETÖ içindeki faaliyetlerine dair dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Mütercimler, aynı Saymaz ve Küçükkaya gibi bugün Kemalistlerin yanında yer alarak ilk fırsatta AK Parti’ye saldırmayı görev bildi!..

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
  1. İstanbul
  2. Erol Mütercimler
  3. İsmail Küçükkaya
  4. İsmail Saymaz
  5. ergenekon
  6. Radikal
  7. Akşam
  8. FETÖ

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 22 dk önce
    Şerefsizler Ūçlūsū.
  • GOKBORUGOKBORU22 dk önce
    EEE TAYYİP ERDOĞAN DA BU DAVANIN SAVCISIYIM DEMİŞTİ ONDAN NEDEN BAHSETMİYORSUNUZ YEMİYOR MU HABER YAPIYORSANIZ TARAFSIZ YAPIN BU SAATTEN SONRA ARTIK HALK UYANDI KİMİN FETÖCÜ OLDUĞUNU ÇOK BİLİYOR MERAK ETMEYİN SİZ!!!!! TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN. NE KADAR ARAP SEVİCİ VARSA ALAYININ A.....K
  • BAL-KES-10BAL-KES-1025 dk önce
    ADAM HER GÜN ZEHİR SAÇIYOR TV LERDE YOU TUBE TA DUR DİYEN YOK...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vali Dağlı Gaziyi evinde ziyaret etti
  1. Vali Dağlı Gaziyi evinde ziyaret etti
  2. Filenin Sultanları, Milletler Ligi..
  3. 70 milyon avroyu ödeyip serbest kaldı
  4. Masal Ağacı kitabının mimarları İlçe..
  5. Tunuslu vekillerden darbe girişimi..
  6. Canpolat: “Mudanya’daki tarihî..
  7. Bakan Albayrak: "Haziran rakamları ile..
  8. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri..
  9. Özcan Karagöz Milli Takım yolcusu
  10. Nijerya da Afrika Kıtasal Serbest..
  11. Kremlin son noktayı koydu!..
  12. Hakkari'de terör operasyonu
  13. Fenerbahçe kafilesi Düzce'de
  14. Malatya'da kamyonet otomobile çarptı:..
  15. Yozgat’ta silahlı kavga ölü sayısı..
  16. Kanserde tümörlerin zayıf noktası..
  17. Ulusal Fotoğraf Çalıştayı tamamlandı
  18. PKK'ya darbe: 2 terörist öldürüldü
  19. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
  20. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
  21. Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest..
  22. Akhisar’da uyuşturucu operasyonu
  23. 500 bin dolar ve valiz dolusu evrağı..
  24. Mickael Pote'nin yeni takımı belli oldu
  25. Taraftar bekledi, Fenerbahçe gelmedi
  26. ‘Edirne’de Yaşamış Osmanlı Padişah..
  27. Hırsızlar, çaldıkları otomobille..
  28. Çocuklarına doğru yüzen köpek balığını..
  29. İçişleri Bakanlığından, Hakkari merkez..
  30. BM'den dünya liderlerine çağrı: Suudi..
23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

Günün Karikatürü

3 Temmuz 2019
AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz