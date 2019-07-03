Erol Mütercimler, İsmail Küçükkaya ve Saymaz’ın Ergenekon çelişkisi!

yeniakit.com.tr İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm Ergenekon sanıklarına beraat verdi. Kararın ardından Türk medyasında eşi benzeri görülmemiş geri vitesler yaşandı. Daha önce Ergenekonculara karşı tavırlarıyla ön plana çıkan İsmail Saymaz ve İsmail Küçükkaya gibi isimler, birden Ergenekon’un FETÖ kumpası olduğunu savunmaya başladı. Özellikle Erol Mütercimler gibi geçmiş yıllarda FETÖ’ye yakın olduğu iddia edilen birisi, bugün Kemalist geçinerek AK Parti’ye saldırmaya ve iç savaş çığırtkanlığı yer arıyor.

İsmail Saymaz’ın ‘radikal’ Ergenekon karşıtlığı

FETÖ’nün sulandırması ve üzerinde tahakküm kurması sebebiyle, 90’lı ve 2000’li yılların darbecilerinin hepsinin aklanmasıyla sonuçlanan Ergenekon davasına dün destek veren İsmail Saymaz, bugünlerde Kemalist kesimin safında yer almaya başladı. Saymaz, “Savcılık, ‘Ergenekon adlı bir örgütün varlığına dair delil olmadığı’ yönünde görüş bildirdi. Bir kez daha vurgulamak isterim: Ergenekon, bir örgüt değildir. Devleti ele geçirebilmek için 'Ergenekon' adlı yargılamayı icat eden asıl örgütün sudaki suretidir. O örgüt, FETÖ'dür.” benzeri açıklamalarıyla Ergenekon karşıtı oldu. Halbuki yıllar önce Radikal’de muhabir olan Saymaz, Ergenekon davasına destek veren haberler yapıyordu.

Küçükkaya her gün Ergenekon’a çaktı!

İsmail Küçükkaya ise, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu yıllarda neredeyse her gün Ergenekoncuları manşete taşıyarak davaya destek veriyordu.

Küçükkaya da bugünlerde Kemalistlerin mahallesinde ekmek yediği için saf değiştirdi. Küçükkaya, sosyal medya hesabından Ergenekoncuların ‘aklanması’yla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekti.

“FETÖ’ye çalışırken” Kemalist oldu!

Ergenekon davasında yargılanan isimlerden birisi olan Erol Mütercimler’se, geçmişte FETÖ için çalıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Nedim Şener, Mütercimler’in FETÖ içindeki faaliyetlerine dair dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Mütercimler, aynı Saymaz ve Küçükkaya gibi bugün Kemalistlerin yanında yer alarak ilk fırsatta AK Parti’ye saldırmayı görev bildi!..