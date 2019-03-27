0553 313 94 23

Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direkötrü Erol Bulut, ligin asıl şimdi başladığını belirterek, "Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
Erol Bulut: “Lig asıl şimdi başladı”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direkötrü Erol Bulut, ligin asıl şimdi başladığını belirterek, "Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla her an değişebilecek bir tablo mevcut” dedi.


Milli arayı kamp yaparak değerlendiren Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bulut, “Kampımız oldukça verimli geçiyor. Cuma günü burada bir hazırlık maçı yapacağız. Rakibimiz Ukrayna Süper Ligi’nden. Takımın maç ritminin kaybetmemesi ve sakat oyuncuların yeniden adaptesi adına önem taşıyor bu maç. Burada zaman zaman çift antrenman temposuna çıkan bir süreç yaşıyoruz. Takımdaki son durum gayet iyi. Galatasaray ile oynayacağımız iki maçta bizim için oldukça önemli. Biz iki maçta da en iyi sonuçları almak istiyoruz” dedi.



“Ankaragücü maçı bize kaybettiğimiz özgüveni yeniden kazandırdı”


Bulut, sakatların düzelmesiyle elinin daha da güçlendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Sakatlıkları bulunan oyuncularımız vardı, bu süreçte onlar da bizimle olma fırsatı buldular. İnşallah Galatasaray maçına kadar özellikle Mina ve Bifouma’yı yetiştiririz. Tabi Ankaragücü maçı bize kaybettiğimiz özgüveni yeniden kazandırdı. Bundan sonra daha iyi bir görüntü ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Bence lig asıl şimdi başladı. Yukarıdakiler ve alttakilerin puanları birbirine çok yakın. Dolayısıyla her an değişebilecek bir tablo mevcut.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düzce'de 988 sandıkta 273 bin 272 seçmen oy kullanacak
    1. Düzce'de 988 sandıkta 273 bin 272..
    2. Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı..
    3. Gümrük işlemleri elektronik ortama..
    4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü..
    5. Fatma Şahin’den Gaziaray test..
    6. Sinop’ta kitap okuma etkinliği
    7. Anaokulu öğrencileri üniversiteyi gezdi
    8. TBMM Genel Kurulu toplanamadı
    9. Bakırköy’de bir tır ve bir tur otobüsü..
    10. AB'den otomobillere zorunlu hız..
    11. Rize'de bin 49 sandıkta 264 bin 366..
    12. Kahta’da kaza: 1 yaralı
    13. Burhaniye’de sokaklara modern temizlik..
    14. Bartın'da 598 sandıkta 151 bin 370..
    15. Aktaş: “Ankara’nın gücünü kullanmak..
    16. Muratpaşa Belediyespor şampiyonluk..
    17. Alanya Belediyesi 5 yılda 1000..
    18. AK Parti'nin Düzce mitingi
    19. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Rekabet..
    20. Başkan Öztürk 100. yıl mahallesinde..
    21. Zülfü Livaneli; "Ahmet Aras’la Bodrum..
    22. Tütüncü’den Altınova Semt Müzesi sözü
    23. Denizden öyle şeyler çıktı ki...
    24. Bodrum Kent Park tamamlanıyor
    25. 10 günde 5 bine yaklaştı! Yeni..
    26. Büyükbakkalköy’de bir kazıda top..
    27. Sakarya'da 2 bin 429 sandıkta 717 bin..
    28. AK Partili Özhaseki, CHP’li Topel’in..
    29. Gemlik termaliyle de vitrine çıkıyor
    30. Bitlis'te 878 sandıkta, 207 bin 412..
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!