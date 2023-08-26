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Spor Erol Bulut, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i istedi!
Spor

Erol Bulut, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i istedi!

Yeniakit Publisher
2023-08-26 15:53:00 -
Erol Bulut, Fenerbahçe'den Serdar Aziz'i istedi!

Fenerbahçe'de gelen oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncularda netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısı Erol Bulut, şu an başında bulunduğu Cardiff için deneyimli savunmacı Serdar Aziz'i istediği öne sürüldü.

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Türkiye'den bir stoper almayı planlıyor. Bu ismin Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy olduğu iddia ediliyordu.

HEDEFTE SERDAR AZİZ VAR

Ancak Erol Bulut'un istediği ismin Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Serdar Aziz olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den net bir açıklama gelmedi.

SERDAR AZİZ KİMDİR?

23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. 2016 yılında Bursaspor'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. 31 Ocak 2019'da ise Galatasaray'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. A Milli Futbol Takımı'nın formasını 18 maçta terleten Serdar Aziz, 2 gol kaydetti. Defans hattında oynayan tecrübeli savunmacı, stoper olarak görev yapıyor.
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