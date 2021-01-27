  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eroğlu’ndan Edirne Belediyesi’ne su uyarısı
Gündem

Eroğlu’ndan Edirne Belediyesi’ne su uyarısı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne’de şehre kazandırılan muazzam içmesuyu çalışmalarının daha da ön plana çıktığını belirterek, Edirne Belediyesi’ne “Edirne Belediyesi’nin bu suyun her bir damlasını gözü gibi koruması gerekir.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 09:49:00 -
Eroğlu’ndan Edirne Belediyesi’ne su uyarısı

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir” uyarısında bulundu.

Edirne’nin su sorununu kendilerinin çözdüğünü hatırlatan Veysel Eroğlu şunları söyledi: “2003 yılında iktidara geldiğimizde Edirne içmesuyu sıkıntısı yaşayan illerimizden biriydi. Edirne’mizin acil içmesuyu ihtiyacını 2007 yılında Süloğlu Projesi Rehabilitasyon ile karşılamıştık. Ancak şehrin artan nüfusunu da dikkate alarak hazırlamış olduğumuz İçmesuyu Eylem Planı çerçevesinde uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Kayalıköy Barajı İçmesuyu Projesini hayata geçirdik. Kayalıköy Barajından 58 km uzunluğunda inşa ettiğimiz isale hattı ve günlük arıtma kapasitesi 30.000 m3 olan içmesuyu arıtma tesisi ile Edirne şehir merkezine yıllık 21.64 milyon m3 içmesuyu verilmektedir. Böylece şehrin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık.

Ülkemizin göz bebeği Edirne için Hükümet olarak gereken bütün içmesuyu tesislerini inşa ettik. Ancak Edirne Belediyesinin bu suyun her bir damlasını gözü gibi koruması gerekir. Kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir. Bugüne kadar Allah’a şükür Edirne’mizi susuz bırakmadık”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin ittifak politikasına ilişkin çarpıcı bir ..
Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk
Gündem

Yıllar sonra gelen bomba itiraf: Başarısız olduk

Donald Trump yönetiminin Suriye stratejisinin başarısız olduğunu savunan ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ve Rusya'nın Suriy..
Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi
Siyaset

Paçalar tutuştu! Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hamlesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak nedeniyle partisini parçalama noktasına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay