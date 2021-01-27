Eroğlu’ndan Edirne Belediyesi’ne su uyarısı

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir” uyarısında bulundu.

Edirne’nin su sorununu kendilerinin çözdüğünü hatırlatan Veysel Eroğlu şunları söyledi: “2003 yılında iktidara geldiğimizde Edirne içmesuyu sıkıntısı yaşayan illerimizden biriydi. Edirne’mizin acil içmesuyu ihtiyacını 2007 yılında Süloğlu Projesi Rehabilitasyon ile karşılamıştık. Ancak şehrin artan nüfusunu da dikkate alarak hazırlamış olduğumuz İçmesuyu Eylem Planı çerçevesinde uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Kayalıköy Barajı İçmesuyu Projesini hayata geçirdik. Kayalıköy Barajından 58 km uzunluğunda inşa ettiğimiz isale hattı ve günlük arıtma kapasitesi 30.000 m3 olan içmesuyu arıtma tesisi ile Edirne şehir merkezine yıllık 21.64 milyon m3 içmesuyu verilmektedir. Böylece şehrin 2050 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık.

Ülkemizin göz bebeği Edirne için Hükümet olarak gereken bütün içmesuyu tesislerini inşa ettik. Ancak Edirne Belediyesinin bu suyun her bir damlasını gözü gibi koruması gerekir. Kayıp kaçakların azaltılması, eksik şebekelerin yenilenmesi ve iyi bir su yönetimi yapması büyük ehemmiyet arz etmektedir. Suyun yönetimi hiçbir şekilde hata kabul etmez. Bilgi, tecrübe, aşk ve heyecan gerektirir. Bugüne kadar Allah’a şükür Edirne’mizi susuz bırakmadık”