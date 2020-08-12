Eroğlu; Ilısu Barajı Türkiye’nin 70 yıllık rüyasıdır

Yeni Akit Ankara

Ilısu Barajının, cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Türkiye’nin 70 yıllık rüyası olan baraj, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük liderliğinde ülkemize kazandırdığımız muazzam projelerden biridir. Barajın yapılmaması için bazı şer güçler büyük engeller çıkarmasına rağmen; azim, irade ve kararlılıkla bu muazzam projeyi tamamlamaya muvaffak olduk. Her safhasını bizzat takip ettiğim bu muazzam proje 19 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştır. Ilısu Barajı dünyanın en büyük projelerinden biridir. Ilısu Barajı sadece ülkemizin değil, dünyanın da en büyük barajlarından biridir. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi, kret uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci, gövde hacmi bakımından Türkiye’de Atatürk Barajından sonra ikinci, üreteceği enerji bakımından Türkiye’de; Atatürk, Karakaya ve Keban Barajından sonra dördüncü, Dicle nehri üzerinde yapılmış ve yapılmakta olan en büyük barajdır” dedi.

“6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık ihtiyacını karşılayacak”

Barajın enerji üretimi hakkında bilgiler veren Eroğlu, “Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajının kurulu gücü 1.200 MW, yıllık enerji üretimi ise 4.12 milyar kWh’tir. Her biri 200 MW’tan oluşan 6 türbinden meydana gelmektedir. Baraj tam kapasite enerji üretmeye başlayınca, ürettiği enerji 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecektir. Barajın ülke ekonomisine katkısı yılda takriben 2.8 milyar TL’dir. Dolayısıyla, 7 yılda kendini amorti edecek son derece fizibil bir projedir. En az 500 yıl ömrü olan bu baraj kendi maliyetini 7 yılda amorti ettikten sonra kalan 493 yılda ülke ekonomisine bugünün değeriyle her yıl 2.8 milyar TL katkı sağlayacaktır. 6 türbinden ilk dört türbin devreye alınmış olup iki buçuk ay gibi kısa bir sürede 580 milyon kWh enerji üretmiş ve milli ekonomiye 350 milyon TL gibi büyük bir katkı sağlamıştır” bilgisini paylaştı.