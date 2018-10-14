Ermut: Bol bol yatırım çekmeliyiz

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin 2002’den bu yana 200 milyar dolara yakın yatırım çektiğini belirterek, “Ekonomimiz son 16 yılda pek çok alanda çok ciddi adımlar atıldı. Milli gelirimiz ve ihracatımız arttı fakat yönetmemiz gereken iki problemli durum var. Bunlardan biri cari açık, diğeri de tasarruf eksiğimiz. İhtiyacımız olan yatırımları yapmak için yeterli tasarruf oranı ülkemizde bulunmuyor. Bu iki problemi doğrudan yatırımlarla aşabiliriz. Ülkemize bol bol yatırım çekmemiz lazım” dedi.

10 milyon istihdam yeterli değil

Türkiye’nin 10 senede 10 milyon istihdam ürettiğini kaydeden Ermut, “Genç nüfusumuz ve potansiyelimiz göze alındığında bu rakamın yeterli olmadığını anlarız. Bu genç nüfusu bir avantaj olarak kullanıp, risk olmaktan çıkarmamız için çok iyi eğitmemiz ve donanımlı hale getirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.